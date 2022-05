Sõjaväeorkester ja Svjata Vatra avaldasid Ukraina toetuseks ühise muusikavideo

Lugu "Kappas kasakas Doonau taha", ukraina keeles "Їхав козак за Дунай" on ukraina rahvaviis, millest Svjata Vatra avaldas oma versiooni singlina 2018. aastal.

300 aastat vana lugu räägib kasakast, kes läheb sõtta, jättes oma armastatud naise koju pisaraisse. Ta ei tahaks minna, sest lahingumöll teda ei kutsu, kuid see on tema kohus, et luua parem tulevik oma lähedastele. Usk headuse ja armastuse võitu toob ta lõpuks õnnelikult koju tagasi.

Eesti sõjamuuseumi koosseisus tegutseva sõjaväeorkestri juht Simmu Vasar ütles, et kohe pärast Venemaa rünnaku algust hakkas orkester otsima võimalusi, kuidas omalt poolt Ukrainale toetust avaldada ja mis oleks muusikutele veel kohasem, kui teha seda muusika kaudu.

Vasar võttis ühendust Eesti ukraina kogukonna liikme Ruslan Trochynskyi ja tema bändi Svjata Vatraga ning pakkus koostööd. Tuli välja, et Svjata Vatral on sobiv lugu juba olemas.

Edasi sujus koostöö Vasara sõnul nagu õlitatult, sest kõik tahtsid panustada. Orkestriseade loole tegi Tõnis Kõrvits. Muusikavideo valmis koostöös kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni keskuse ja Eesti sõjamuuseumiga. Video režissöör on sõja eest Eestisse põgenenud ukrainlanna Anna Shushpanova.

Vasara sõnul tundub, et see sõda pole sprint vaid maraton ning Ukraina teema üleval hoidmist tuleb jätkata pikema aja jooksul. "Me ei tohi sõjaga harjuda ja võtta seda lihtsalt ühe igapäevase osana uudistest, mis enamikul päevadest ei pane enam kulmugi kergitama. Peame igaüks omal moel hoidma seda teemat aktuaalsena ja aitama Ukraina rahvast igal võimalikul moel sõja võiduka lõpuni," rõhutas ta.

Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi ütles, et kui Ukrainas 2014. aastal sõda algas, ilmusid bändi repertuaari ka otseselt võitlusest mõjutatud lood, mille sõnum on alati hoolimisest, ühtehoidmisest ja rahust.

"Eesti sõjaväeorkestri ettepanek oli ilus ja kõnekas võimalus avaldada koos toetust Ukraina kaitsjatele ja ukrainlastele. Soovime selle ühise esitusega teha kummarduse eestimaalastele kogu Ukrainale antud mitmekülgse abi eest," rääkis Trochynskyi. "Oleme näinud, millise soojusega Eesti inimesed avavad oma kodud ja südamed Ukraina sõjapõgenikele ning mõtlevad kaasa, kuidas iga inimene omalt poolt panustada saab. Sügav tänu kõigile!"

"Usume, et 300 aastat lauluga edasi kantud elutarkus aitab meid läbi ka tänasest keerulisest ajast ning meil on võimalus sellest koos oma lastega õppida elu väärtust," lisas Trochynskyi.