Elektrilise Žiguli omanik: parem sõita kui originaalis

Elektriautode entusiasti Kudres Läätsele kuulub Eesti kalleim, 30 000 eurot maksev VAZ 2101 ehk Žiguli. Kalliks teeb auto see, et selle sees on kõik elektriline.

Lääts tõdes, et elektrilist Žigulit on parem sõita kui originaalis. "Ainuke asi, mis tänapäeva autodega võrreldes on natukene kehvem, on pidurid," selgitas Lääts "Ringvaates".

Ta tunnistas, et selline auto sündis puhtalt fänlusest autosid uueks ja paremaks ehitada. Zev Garage, kus saanud elektrilise hinge sama Lada, Volkswageni hipibuss ja Ferrari Testarossa, on väike butiiktöökoda, mis alles kogub tuult tiibadesse.

Vanast sisust on Ladas järel suhteliselt minimaalselt, kuid midagi siiski. Autole on teisest Ladast valmistatud ka järelhaagis. "Lihtsalt selleks, et auto veel huvitavamaks teha ja samal ajal – miks mitte?" selgitas Lääts.

Autoga saab sõita umbes 100 kilomeetrit. "Aga kõik oleneb jala raskusest. Võib ka natuke kaugemale saada. /---/ Paides tuleb väike tee teha ja siis saab edasi liikuda."