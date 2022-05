Ivo Reinok: rahuigatsus on minu maailmavaadet väga tugevalt mõjutanud

"Kuidagi tuli tunne, et on vaja teha," põhjendas Reinok "Ringvaates".

"Alguses ma tundsin, et tahaks panustada, Ukrainale oma tuge avaldada, ja siis tekkis see mõte, et mis oleks, kui ma oleks kuskil tänavanurgal ja esineks, et kõik inimesed lähevad mööda, igaüks natuke annab, siis koguneb päris hea summa, ja siis kujunes see kuidagi nii, et aga mis oleks, kui teeks ainult ühte laulu, ja kuna sellel laulul on väga võimas sõnum, siis tundus see mulle väga õige mõte."

Kokku esitas Reinok Lennoni lugu 108 korda. Lilledest altaril tähistas iga lill ühte laulukorda ja iga kord andis ta ühe lille sealt koos väikese palvega möödaminejatele. "Iga lill oli palve rahu nimel maailmas ja Ukrainas."

Ta tunnistas, et tõmbas oma aktsiooniga päris palju tähelepanu. "Iga möödamineja tegi pilti või filmis seda. Nad tundsid selle seose ära ja "Imagine" ise on juba sellise sõnumiga." Loost endast rääkides tunnistas Reinok, et rahuigatsus on tema maailmavaadet väga tugevalt mõjutanud.

Ühtegi pausi Reinok esituste vahele ei teinud, kõik läks ühes jutis. "Ma vahepeal mõtlesin küll, et mis siis, kui on vaja vetsu minna, aga õnneks mul oli suht hea fookus. Ma väga põdesin hääle pärast," tõdes ta.

"Ma kodus proovisin ja laulsin seda kuskil viis korda ning siis tundsin, et hääl läheb ära. Aga kohapeal tuli lisatugi ja panin lõpuni välja. Hääl pidas hästi ja vetsu ei pidanud minema. 12 tundi olin seal kokku ja asjatasin."

Reinok ütles, et üks naine tuli tema juurde küll väga kurjalt ja küsis, kas peab ühte laulu terve päeva laulma. "Aga me seletasime ära, et meil on selline projekt, et äkki peate vastu, see on hea eesmärgi nimel, ja siis natukese aja pärast tulid politseinikud, keda ta oli kutsunud, aga me näitasime tõendit, et võime siin olla ja siis oli kõik OK."

Kokku kogus Reinok eelneva kolme kontserdi ja oma aktsiooniga 1300 eurot. "Selle ma annetasin Ukraina kultuurikeskusele."