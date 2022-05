Mac Milleri surma põhjustanud uimastidiiler mõisteti 17 aastaks vangi

Stephen Andrew Walterit süüdistati fentanüüliga segatud oksükodoonitablettide müümise ja levitamise eest, mis ka Millerile üledoosi tekitasid. Walteri karistust suurendas asjaolu, et ta jätkas fentanüüli müümist isegi pärast Mac Milleri surmajuhtumit, vahendas Pitchfork.

Walter tunnistas end kohtus süüdi, kuid on enda kaitseks öelnud, et ta ei tundnud Millerit ega teadnud, et müüdud tabletid talle läksid. Walter müüs fentanüülitabletid kaassüüdlasele Ryan Michael Reavisele, kes need omakorda Cameron James Pettitile edastas ning Pettitilt jõudsid tabletid Millerini.

Pettiti vanglakaristus seoses Mac Miller surmaga on veel selgumisel, kuid teada on, et tema karistus saab olema vähemalt 20 aastat ning võib küündida isegi eluaegseni. 2019. aasta oktoobris tunnistas Pettit end kohtus süütuks.