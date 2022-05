Kitty Florentine avaldas debüütsingli "127"

Artisti sõnul kirjeldab uus singel kinnijäämise tunnet enda vanasse minapilti ning räägib vanade suhete ja käitumismustrite lahtilaskmisest.

"See on meenutus eelkõige mulle, aga ka kuulajale, et olenemata sellest, kui raske on muutuda, on see vältimatu osa elust, mis on märkimisväärselt nauditavam, kui sa lased endal sellega kaasa minna," räägib värske artist oma uue loo tähendusest.

Kitty Florentine'i debüütalbumilt ilmuv singel "127" valmis koostöös produtsentide Metabora ja Taavi-Peeter Liiviga. Kaanefoto autor on kunstnik Karmo Järv.