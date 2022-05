Vanad taluaia taimed on mitmekesisemad nii välimuse kui ka maitse poolest

"Need on sellised taimed, mida on kasvatatud pikka aega – sadu aastaid võib-olla isegi – mida on kasvatanud meie emad, vanaemad, vanavanaemad või ka isad ja nad on siiamaani kuidagi vastu pidanud. Nad on oma olemasolu õigustanud või tõestanud, et nad on väärt kasvatamist," tutvustas kuraator Anneli Banner, millised taimi saab nimetada vanadeks taluaia taimedeks.

"Tihtipeale vanemad aiataimede liigid ja sordid on vähenõudlikud ja suhteliselt vastupidavad, et nad tõesti ei vaja erilist poputamist ja saavad üsna vähese hoolega hakkama," rääkis Banner.

"Esimese asjana nimetatakse eesti käokinga, siis talijorjenit, mille ametlik nimi on lõhislehine päevakübar, siis murtudsüda, pojengid jne," teatas ta.

Banner tutvustas lisaks lilledele ka vanu taluaia marjapõõsaid, viljapuid ja köögiviljataimi. "Keerulisem on lugu ühe- ja kaheaastaste taimedega, mille seemet on vaja kogu aeg võtta, et ta sul alles oleks," rääkis näituse kuraator.

"Paremini on säilinud need taimed, mille seemet on hästi lihtne võtta – millel on suur seeme, ta ei pudise sul näppude vahelt ära, on kerge puhastada, nii et ma arvan, et oad ja herned ongi kõige tavalisemad, mida iga aiapidaja on aastast aastasse põlvkondade vältel oma aedades kasvatanud," teatas Banner.

Banner rääkis, et vanad taluaia taimed on palju mitmekesisemad nii välimuse kui ka maitse poolest. "See ongi vanade taimede võlu, et nad ei ole kõik ühesugused," rääkis ta. "Tänapäeva kõik poeõunad maitsevad magusalt, siis vanade õunasortide maitserikkus on palju suurem," lisas Banner.

"Või kui kõik poetomatid on laias laastus ümmargused ja punased, siis tegelikult vanad tomatisordid on hoopis erinevad – eri värvi, eri kujuga, eri maitsega," tõi vabaõhumuuseumi kuraator teise näite.

Banner tutvustas ka tänavu algatatud aktsiooni "1 ruutmeeter lina", mis innustab kõiki, kellel on võimalus, külvama oma aeda linaseemneid, eesmärgiga taime tähtsust rõhutada ja teda uuesti esile tuua. "Tasub võtta ühendust aktsiooni algatajatega. Nemad jagavad ruutmeetri jagu seemneid," selgitas Banner, kuidas on võimalik seemneid leida. "Praegu on just õige aeg lina külvata."