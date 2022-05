Amber Heardi roll "Aquamani" teises osas on palju väiksem kui esimeses

Amber Heard tunnistas, et tema rolli "Aquamani" teises osas vähendati märkimisväärselt, kui Johnny Depp ta laimamise eest kohtusse kaevas.

Amber Heardi üks edukamaid rolle on olnud "Aquamani" filmis kuninganna Mera kehastamine. Käimasolevas kohtuprotsessis Johnny Deppiga tunnistas aga näitlejanna, et tema osalust filmis vähendati märkimisväärselt pärast kohtukutse saamist, vahendas Variety.

"Mulle anti stsenaarium ja seejärel uued versioonid stsenaariumist, milles oli vähem stseene minu tegelaskujuga / .../ põhimõtteliselt võtsid nad suure osa minu rollist välja," ütles Heard. "Nad lihtsalt eemaldasid selle."

"Aquamani" esimene osa esilinastus 2018. aastal ja film teenis üle miljardi dollari kasumit. Filmi esimeses osas kehastab peategelast Aquamani Jason Momoa ja tema kõrval näeb Amber Heardi naispeaosatäitjana.

"Aquamani" teises osas ("Aquaman and the Lost Kingdom") astuvad üles veel Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison ja Nicole Kidman.

"Aquaman and the Lost Kingdomi" esilinastus oli algul plaanitud 2022. aasta detsembrisse, kuid lükkus äsja edasi. Praeguse seisuga on uus esilinastuse kuupäev 2023. aasta 17. märts.