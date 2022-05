Laura Põldvere astub Haapsalu Itaalia muusika festivalil üles erikavaga

Haapsalu Itaalia muusika festivali esinejate nimekirja lisandus Laura Põldvere. Festivali peaesineja on laulja ja laulukirjutaja Umberto Tozzi ning kuulda saab ka Adriano Celentano loomingut.

"Mul on reisimisega antud endale lubadus, et külastan alati kohti, kus ma varem käinud pole, aga see reegel ei kehti Itaalia kohta. Sinna olen ma nõus iga hetk tagasi minema," rääkis Laura.

Laura Põldvere Itaalia muusika erikava sisaldab erinevate autorite loomingut nii kaugematest kui ka praegustest aegadest. Laura esituses kõlavad näiteks Itaalia rahvalaul "Bella Ciao", Eros Ramazzotti lugu "Piu Bella Cosa" ja Itaalia tänavune eurolaul "Brividi".

Haapsalu Itaalia muusika festival toimub tänavu esmakordselt kahel päeval. Piiskopilinnuse õuel 3. ja 4. juunil toimuva festivali peaesinejaks on Umberto Tozzi ning üles astub ka Adriano Celentano.

Festivaliga paralleelselt peetakse Haapsalus Itaalia veinipidu, mis toob linna peatänavatele Itaalia maitsed ja veinid.