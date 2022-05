Nile Rodgers: minu hittide arv näitab, kui palju kordi olen ka läbi põrunud

Nile Rodgers on töötanud muusikamaailmas juba 50 aastat ning tal on umbes 500 miljonit müüdud albumi ja 75 miljonit müüdud singlit. Rodgers rääkis intervjuus "Ringvaatele", et tema edu saladus on kõvasti töötamine ning põrumisi on olnud rohkem kui hitte.

"Ma töötan lihtsalt väga-väga kõvasti," tutvustas end Rodgers. "Pole olemas hititegemise valemit. Kui ma seda teaksin, peaks iga mu lugu hitiks saama," teatas ta. "Minu hittide arv ainult näitab, kui palju kordi olen ka läbi põrunud."

"Jah, "Le Freak" on arvatavasti suurim hitt," nõustus Rodgers. "Seda on müüdud rohkem kui ühtki teist lugu," ütles ta.

Nile Rodgers on töötanud selliste staaridega nagu: Donna Somers, Pharrell Williams, David Bowie ja Duran Duran. "Iga projekt on erinev ja tuleb teada artisti, tema ajalugu. Ja peab teadma, kuhu nad sinu arvates edasi minna tahavad," kommenteeris Rodgers erinevaid koostöid.

"Ma usun südamest, et oleme kõik mingil elutrajektooril, elukaarel. Loodetavasti saan artistiga koos töötada, kui tema kaar on tõusev. Ja isegi kui neil on tõus peatunud, äkki saan neid kõrgemale aidata," rääkis Rodgers oma töö iseloomust.

"Kahjuks või õnneks olen ma teinud palju lugusid, mis on jäänud artisti karjääri suurimaks hitiks," teatas Rodgers. Näiteks tõi ta David Bowiele tehtud loo "Let's Dance", millest sai Bowie suurim hitt ja mille edu ta ei suutnud ei enne ega pärast ületada.

"David maksis loo eest ise ja me saime selle valmis uskumatult lühikese ajaga," meenutas Rodgers. Ta teatas, et nad kohtusid hetkel, mil mõlemal oli karjääris madalseis. "Ta uskus, et teeme parimaid demolugusid," lausus Rodgers. Kumbki muusikutest ei uskunud, et "Let's Dance" saab ülisuureks hitiks. "Arvan, et talle oli täielik šokk, kui album 17 päevaga valmis sai," rääkis Rodgers David Bowie'ga koostöös valminud albumist.

Nile Rodgersit saab Eestis esinemas näha juba 1. juunil Noblessneri Valukojas.