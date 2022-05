Zooloog Uudo Timm lendoravate paaritumisest: jäin neile juhuslikult ette

Zooloog Uudo Timm on uurinud lendoravaid juba 40 aastat, kuid nüüd nägi ta esmakordselt pealt lendoravate paaritumist. "Ma juhuslikult jäin nende teekonnale ette," kommenteeris Timm. "Üldjuhul neil on kindlad stardiplatvormid ja maandumisplatvormid," selgitas ta.

"Me just sattusime minema metsa ja idee oli see, et näidata talgulistele, mida me järgmistel päevadel otsima hakkama - ehk siis lendoravate pabulaid," teatas Timm. "Kuna lendorav on niivõrd haruldane, siis tema nägemine on ka ikkagi juhus," oli zooloog kindel.

"Mul on mõned kaamerad metsas ja ma läksin mälukaarti tühjendama ja siis natukese aja pärast tundsin, et keegi ronib mööda külge," teatas Timm. "Kokku oli lausa neli looma."

Timm ütles, et emasloomi oli tema juuresolekul kolm. "Emasloomad on territoriaalsed / .../ teised olid isasloomad, kes lähikonnast tulid pulma," tutvustas ta. "Kui pulmi peetakse, siis ehk on järglasi ka oodata," rõõmustas Timm.

Lendoravad on väljasuremisohus, kuna metsas leidub aina vähem vananevat puitu

"Eks siin tuleb vaadata meile endale silma - meie metsa majandamisele. Me tahame metsast saada väärtuslikku puitu ja lendorav tahab just sellist vananevat metsa saada, kus juba haavad on seest mädad ja õõnsused on sisse tekkinud," vastas Timm küsimusele, miks lendoravad on nii haruldased tänapäeval.

"On täiesti loogiline, et konflikt on sisse programmeeritud," lisas ta. "Kui me nüüd järjest majandades võtame juba enne need puud maha, kui lendoravale sobivad pesaõõnsused tekivad, siis polegi neil enam elupaiku."

"Teine suur probleem on selles, et kui ka elupaiga koht on alles, siis isasloomad peavad saama liikuda erinevate emasloomade territooriumite vahel ja kui ümberringi on tehtud lageraiet või on muud avatud alad, siis sealt nad üle ei pääse," rääkis Timm. "Lendoravad peavad alati liikuma puult puule."

Koostöös soomlastega kasutatakse koeri lendoravate leidmiseks

"Meil on koostööprojekt soomlastega ja Soomes on juba mõningaid aastaid kasutatud koeri lendorava elupaikade otsimiseks ehk siis koer õpetatakse välja," rääkis Timm huvitavast koostööst.

Koeri, kes tuvastavad lendoravate pesasid, õpetatakse zooloogi sõnul välja samalaadselt nagu narkokoeri ehk koertele õpetatakse lendorava pabulaid kasutades looma lõhn selgeks ning seejärel hakkavad koerad metsast lendoravate pesitsemise puid üles leidma.

"Väljasuremisoht on tõsine," rääkis Timm, kuid lisas, et õnneks on viimastel aastatel lendoravate asustatud kohtade arv siiski suurenenud.