Majorlilkween andis välja diskosingli "So Toxic"

Eesti juurtega New Yorgis resideeruv modell, videokunstnik ja artist Majorlilkween (kodanikunimega Alexandra Elizabeth Ljadov) on teinud oma muusikas kannapöörde ning suundunud hip-hop skeenest diskomuusika algusaastate juurde. Tema uus singel kannab pealkirja "So Toxic".

Majorlilkweeni värske singel "So Toxic" on artisti sõnul glamuurne kummardus ikoonilisele Studio 54 ajastule New Yorgis.

"Laulusõnu kirjutades mõtlesin ma "What would Cher say?" ("Mis Cher ütleks?"), kuna loo sõnum keerleb popdiiva kuldajastus, ümber joovastava peo meeleolu ning ühe inimese story, kes soovib, et teda nähakse rohkem kui lihtsalt lõbustust õhtuks. Lõpuks annab loo peategelane järele ning alistub ümberringi toimuvale," tutvustab Majorlilkween.

Muusikavideos soovis artist edasi anda 1970-ndate teleshow sarnast atmosfääri. Videost leiab viiteid Cheri versioonile hitist "Disco Inferno".

Kuigi Majorlilkween elab New Yorgis, on ta varem ka Eesti lavadele esinema jõudnud ja loodab seda tulevikus veelgi enam teha. "Loodan, et lähitulevikus saan oma muusikat elavas esituses Eesti kuulajateni tuua. Seni teen tööd stuudios ning valan oma fantaasiad ja emotsioonid videotesse," rääkis artist.

Vaata "So Toxic" muusikavideot siit: