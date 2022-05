Ansambel Kruuv: publikul on vaja rõõmsat muusikat

Ansambel Kruuv on enda kohta öelnud, et teevad rõõmsaimat eestikeelset muusikat. "Terevisioonis" tutvustasid bändiliikmed Heiki Luts ja Allan Kasuk nende uut lugu "Maasikas" ning rääkisid enda viimase aja tegemistest. Kruuv on tegutsenud samas koosseisus juba 15 aastat.

"Olgem ausad, eks sahtlisse on ka nukramaid lugusid kirjutatud," tunnistas muusik Heiki Luts, kuid neid lugusid eelistavad nad mitte mängida.

Kruuv alustas tegutsemist juba 2007. aastal ja kõik bändiliikmed on jäänud läbi aastate samaks. "Sõprus on see, mis hoiab bändi koos," lausus bändiliige Allan Kasuk.

"See on nagu meile endale ka teraapiavorm. Saame kokku ja tunneme teineteisest rõõmu," kommenteeris Luts bändiga musitseerimist. "Meil on tore kokku saada, rääkida ja tore, et laulda ka saab."

Kasuk tutvustas, et Kruuvi uus singel "Maasikas" on natuke teistsugune võrreldes eelnevate lugudega. "Läbiv teema on positiivsus, aga stiililiselt on see erinev – me teeme funkmuusikat selles loos," teatas ta ning lisas, et seekord on loole valminud ka professionaalsem muusikavideo kui varem.

Kasuki sõnul on inimestel alati vajadus meelelahutuse järele. "See tunne, et publikul on vaja rõõmsat muusikat, on olnud kõik need aastad," nõustus ka Luts.

Muusikute sõnul on "Kaerajaan" ja "Teokarp" olnud läbivalt need lood, mis alati live-esitustes publikule peale lähevad. Saates sai kuulda aga 2019. aasta singlit "Tüdruk pika kleidiga", mis on samuti üks ansambli populaarsemaid lugusid.