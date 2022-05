Venemeelsed häkkerid püüdsid segada Eurovisiooni hääletust

Eurovisiooni võitis ülekaaluka publiku poolehoiuga Ukraina. Venemaal oli sissetungi tõttu Ukrainasse võistlusel osalemine keelatud.

Võistlus toimus tänavu Torinos ning Itaalia politsei kinnitusel püüdis venemeelne rühmitus Killnet rünnata nii esimese poolfinaali (kus Ukraina osales) kui ka finaali hääletust, kirjutab BBC.

"Oli mitmeid ulatuslikke ummistusrünnakuid (DDoS) hääletuste ja laulu esituste ajal," seisis politsei teates. Nende küberturvalisuse osakond suutis rünnakud blokeerida.

Kuus riiki manipuleerisid hääletusega

Lisaks küberrünnakutele tuli Eurovisiooni korraldajatel rinda pista ka pettusele viitavate hääletusmustritega.

Kuue riigi žürii hääled teises poolfinaalis ja finaalis tühistati ja asendati keskmise hindega, mis arvutati välja teiste riikide antud häälte pealt.

Euroopa Ringhäälingute Liidu teatel võtavad nad kõiki häälte manipuleerimise katseid väga tõsiselt ning neil on õigus kahtluse korral sellised tulemused eemaldada. Juhtumist tulenevalt ei lugenud Aserbaidžaani, Rumeenia ja Georgia esindajad ka ise oma hääletustulemusi otse-eetris ette. Kahtluse all on lisaks veel Poola, Montenegro ja San Marino.