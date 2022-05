Stefanile meeldisid Kalush Orchestra liikmed: nad olid väga toredad poisid

Torinos veedetud ajast meenutas Stefan suurel hulgal tehtud proove. "Ma arvan, et umbes 20 korda pidin laulma seal laval," rääkis ta "Ringvaates". "Lõpuks ma tulen kodulavale, selline tunne oli," lisas ta.

Laulja ei suutnud enda sõnul varem isegi ette kujutada, milline võiks Eurovisiooni sisemine melu välja näha. Eriti meeldisid talle enne võistlust erinevates riikides toimunud eelpeod, kus sai esineda ja tutvuda teiste artistidega.

Väga soe inimene oli Stefani arvates Ühendkuningriigi esindaja Sam Ryder, kes sai Ukraina järel teise koha.

Loomulikult tutvus Stefan ka Ukrainat esindanud Kalush Orchestra liikmetega. "Mulle väga meeldisid need kutid, nad olid väga toredad poisid," rääkis laulja, kelle sõnul olid Ukraina esindajad pannud n-ö korraks relvad maha ja sõitnud Itaaliasse riiki esindama. "Neil oli hea meel, et said oma naistega olla väljaspool seda kõike. Nad on kindlasti väga-väga tublid ja mul on hea meel nende üle!"

Võidulaul meeldis Stefanile väga ja seda eriti veel asjaolu tõttu, et kas tema enda õe nimi on Stefania.