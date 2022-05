Kesklinnas rästikut kohates tasub rahulikult mööda astuda

"See otseselt ei tule üllatusena, et nad kuskil kesklinnas on. Pigem tuleb üllatusena, et neid varem pole nähtud," ütles Sarapuu "Ringvaates". "Üldiselt rästikud on sellised paiksed loomad ja nad väga kaugelt kohale ei lenda. Kuskil 100-200 meetri kaugusel on nende elupaik."

Sarapuu loetles, et rästikuid on Tallinnas nähtud nii Pirital, Harku järve ääres, Pelgulinnas kui ka Haaberstis.

Aprillis-mais ärganud rästikud tulevad esialgu välja ennast soojendama ja mai alguses algab paaritumisperiood. Sel ajal on ka tõenäosus nende kohtamiseks suurem. "Bioloogiline kihk on neil ikkagi suur sel hetkel," selgitas Sarapuu, et rästikud sel ajal inimestest suurt ei hooli.

Zooloog tunnistas, et loomulikult tuleb ette juhtumeid, kus rästikud võivad inimest hammustada. "Seda juhtub ikkagi väga-väga harva," kinnitas ta. Sarapuu sõnul rästik kunagi ise kedagi taga ajama ei tule, ta ründab vaid siis, kui ise teda torkida. Seega soovitas ta rästikut kohates eemale astuda ja rahulikult kaarega mööda minna.

Kuna rästik hea meelega oma mürki inimese peale ei raiska, vaid hoiab seda saaklooma jaoks, siis sageli võivad hammustused olla ka n-ö kuivad, ehk mürki kannatanu verre ei jõuagi.