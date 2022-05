Kuula, kuidas kõlab Ukrainale võidu toonud eurolugu Ott Leplandi ja Genka esituses

Kalush Orchestra võidulaulu "Stefania" aitas eesti keelde panna Marek Sadam, kuid räpiosa käis Genka ka ise veel üle, et sobiv rütm säiliks. "Proovisin natuke tabada seda tehnilisemat poolt, samasugust nagu nendel originaalis oli," selgitas räppar.

Genka sõnul "Stefania" räpiloona just väga hea laul pole, kuid praegu maailmas valitseva olukorra tõttu tekitab sooja ja lootust täis tunde.

Oti arvates on refrääni näol tegemist hästi meelde jääva meloodiaga. "Kui laul jääb kummitama, siis on järelikult tugev lugu," ütles ta ning kinnitas, et just praegusel ajal ja kontekstis sobis laul väga hästi Eurovisiooni konkursile.

Emakene-hellakene, Stefania,

lase enda unelaulul mured viia.

Hoia meie maad, kui ta on suures ohus,

sinu hääles ongi minu kallis kodu.

Minu hälli kiigutaja,

eluteele liigutaja,

õpetaja, hellitaja,

mu tahtejõuga kindlustaja.

Sinu, kalli, tarkustega

kedagi ma'i karda enam.

Elutormid, mured, rõõmud

sinu najal üle elan.

Ja kui kaovad kontuurid,

su laulusõnu kannan.

Lennaku need droonid või kuulid

ja laulan täiel rinnal.

Pika tee ma läbinuna

su sooje käsi juba

mäletan, kui hällis kiiigutasid mind sa väsinuna.

Laula, laula, laula veel…

Emakene-hellakene, Stefania,

lase enda unelaulul mured viia.

Hoia meie maad, kui ta on suures ohus,

sinu hääles ongi minu kallis kodu.

Emad jäävad emadeks

ja meie neile titeks,

nendeks habemega beebideks-kalliteks.

Oled noor, ema, igavesti, jah, sa oled noor,

a aega raiskad pablamisteks!

Tegelt arusaadav, et veidi nagu kipud sa

võtma mind kui sipukais pikutaks hällis ma

ja sikutaks pisaraid kui tibutaks.

Palun, et sa puhkaks nüüd…

Sest armastan Sind!