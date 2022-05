"Rakett 69" võitja Mattias: ise on lihtsam asju teha, aga ajakulukam

Saate "Rakett 69" võitja Mattias Timm Rast rääkis tutvustuseks, et sellist masinat, nagu ta saate lõpuosas ehitas, ei olnud ta varem teinud. "Enamus kordadest asi töötas, aga klaaside ahelreaktsioon oli 50/50," rääkis ta masina katsetamisest enne finaali. Tema rõõmuks siiski ahelreaktsioon toimis. "Siis ma olin täitsa kindel," viitas ta saate võidule.

Rast tõdes, et oli proovinud "Rakett 69" saatesse juba kaks eelnevat aastat saada, kuid tulutult. Nüüd, 11. klassis käies osutus ta lõpuks valituks ning kohe järgnes ka võit. "Kas nüüd juhus, aga kindlasti otsitakse natuke säravamat isiksust," arvas Rast, mis talle võis eelmistel kordadel saatuslikuks saada. "Teles ei ole just kõige parem vaadata, kui sa nokitsed vaikselt ja mõtled omaette," teatas ta.

"Loomulikult on ise lihtsam asju teha," vastas Rast küsimusele, kas ülesandeid on etem teha üksi või meeskonnas. "Aga see on nii ajakulukas, et tegelikult korraliku tiimiga tulevad asjad palju kiiremini," lisas ta.

Rasti vastasmeeskonnas võistles tema kooliõde 12. klassist. "Kõige lõbusam ongi minu arust just see, et me olime samast koolist ja see, et mõlemad masinad jõudsid lõpuni," oli Rast õnnelik ka vastaste üle. "Viie viimase aasta jooksul polegi vist seda juhtunud."

Saate võidusummaks oli 10 000 eurot puhtalt kätte. "Praegu mul talle otseselt plaani ei ole. Tõenäoliselt panen kasvama kuskile investeerimiskontole," kommenteeris Rast, mida ta võidurahaga peale hakkab.