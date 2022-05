Camilla Cabello avaldas muusikavideo singlile "Hasta Los Dientes"

Cabello uus singel "Hasta Los Dientes" on tehtud koostöös lauljanna Maria Becerraga.

Hispaaniakeelne väljend "hasta los dientes" viitab valmisolekule, valetamisele või tüdimusele.

Cabello on teatanud varasemalt antud intervjuus, et uus album on suuresti inspireeritud eelnevatest suhetest perega, sõpradega ja toonase partneriga.

"Familia" albumilt on ilmunud muusikavideod ka singlitele "Bam Bam" (koostöös Ed Sheeraniga) ja "Psychofreak" (koostöös Willowiga).

Vaata tantsulist "Hasta Los Dientes" muusikavideot siit: