Galerii: Stefan jõudis Torinost tagasi koju Eestisse

Stefan, kes astus finaalvõistlusel üles viimasena ehk 25.-na, saavutas žürii ja publiku häälte arvestuses oma võistluslooga "Hope" 13. koha. Stefan tunnistas vahetult pärast võistluse lõppu, et tundis end laval hästi ja loodab, et Eesti on õnnelik, sest tema on õnnelik.

Eurovisioonilt võtab Stefan endaga kaasa uued sõbrad, kogemused ja ka paar kalorit pitsast ja pastast, mis ta Itaalias kohapeal söönud. "Mis ma oskan öelda – minu arust panime päris hästi," lisas ta.