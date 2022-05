MTÜ Elav Tänav asutajad: linn ei pea olema transpordivahend

Elav Tänav sai astutatud möödunud aasta maikuu lõpus. "Juba enne kui aasta täis on, on linnas mitmed asjad muutunud. See, kui sa suudad muutuse ellu viia – sellest magusamat tegelikult ei ole," tunnistas Lepik.

Habakuk märkis, et Eestis nähakse tänavaruumi üsna üheülbalisena – eeskätt selleks, et liikuda punktist A punkti B.

"Aga tegelikult on tänavatel potentsiaali olla nii palju rohkem. Seal võiks olla nii palju rohkem elu, nii palju rohkem tegevusi, seal võiks olla nii palju rohkem inimesi."

Lepik märkis, et linn ei pea olema transpordivahend. "See võib olla meie kõikide rõõmustaja ja elu parandaja. Su päev võib olla sellest parem, et sa lähed mõnusat teed pidi tööle. See ei pea olema ebameeldiv. See on unistus, ja see on reaalne. Seda saab teha."

Lepik usub, et Euroopa linnad lähevad järjest rohelisemaks ja sõbralikumaks nagunii.

"Autod vähenevad linnaruumis, tulevad isesõitvad autod, inimesed kasutavad seda kõike hoopis teistmoodi. Ruumi jääb rohkem üle. See juhtub igal juhul kümne aastaga," lisas Lepik.

"Kas Tallinn on kõige viimaste ja nõmedamate hulgas sel teekonnal või on ta äkki eespool – see on meie enda teha. Selle asemel, et teoretiseerida, me hakkasime tegema."