Rein Rannap: häbenen popmuusikat oma loomingus järjest vähem

Saates "Hommik Anuga" oli külas helilooja ja pianist Rein Rannap, kes tõdes, et on popmuusikat oma loomingus järjest vähem häbenema hakanud. Ta märkis ka, et on läbi karjääri tajunud, et tema missioon on tuua kokku kaks žanri, mis vanasti olid koos – klassika ja popp.

Rannap tunnistas, et kuigi temalt on tellitud ja ta kirjutab ka popmuusikat, siis Eurovisiooni nõudmised ning raamid on tema jaoks näiteks liiga kitsad.

"Ma igatepidi toetan, et Eesti sealt osa võtab ja noored teevad eurolaule. Aga sinna teha tõsist, sisukat laulu pole mõtet – mis sa lähed meelega kaotama," tunnistas ta.

"See on teada, mis on vaja Eurovisioonil – päris sellist ma teha ei oska, midagi teist ei ole mõtet pakkuda, sest see on kaotus."

Rein Rannap saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Mattias Markus Kangur / ERR

Rannap märkis saates, et ta on tundnud läbi elu, et tema missioon on ühelt poolt tutvustada muusikat laiale publikule ja võtta ära hirm klassikalise muusika ees, aga teisest küljest ühendada kahte žanri, mis vanasti olid koos – klassika ja popp.

"Nad olid üks ja kuskil 19. sajandil läksid nad lahku. Minu missioon on alati olnud nad kokku tuua, et kogu muusikas, ükskõik, mis pillile ma seda kirjutan, viin ma ikkagi need kaks žanrit kokku. Popmuusika osa on järjest kasvanud minu muusikas. Ma häbenen seda vähem. Loomu poolest olen ma ikkagi popmuusik."

Rannap märkis ka oma eelseisva tuuri kohta, et see on üleni popmuusika.

Rein Rannapi suvetuur "Klaver tuleb külla 25!" kirikutes saab alguse 7. juunil Kose kirikus.