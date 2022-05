Lenna Kuurmaa: linna tagasi kolimine ei tundu praegu kuidagi loogiline

Kuurmaa, kes on üles kasvanud Mustamäel, kuid elab nüüd Tallinnast enam kui 250 km kaugusel tunnistas, et praegusel ajal ta tõesti tunneb, et linnas olles on ta natuke vales kohas.

"Ma püüan nautida seda keskkonda ja näha neid plusspooli, aga tegelikult ma tajun, et mu kese ja minu koht, kus ma olen rahul ja rõõmus, on maal. Linnas ma enam ei tunne nii."

Kuurmaa kirjutas oma kogemusest ka käsiraamatu neile, kes temale sarnaselt soovivad linnast maale kolida.

"Ma soovin jagada seda mõtet, et maal on mõnus ja julgustada neid inimesi. Aina enam tuleb neid inimesi, kes ütlevad, et nii tore ja äge, aga kuidas ikkagi jätta kõik maha ja see muutus läbi teha."

Lenna Kuurmaa saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Mattias Markus Kangur / ERR

Maaelu on andnud talle väga palju uusi oskusi. "Näiteks põllutegemine, peenrategemine, kanade kasvatamine, nüüd ka ponide pidamine jne."

Kuurmaa tõdes, et tunneb, et neid on Setomaal nüüdseks omaks võetud. Setomaa juures köidab teda kirju ja omanäoline kultuur, mida tasub tema sõnul kindlasti hoida.

"Väga paljud noored setu keelt enam rääkida ei mõista. Mina ka ei mõista. Minu laps küll käib koolis ja õpib setu keelt iga nädal, aga mul on veel palju minna."

Seto leelost rääkides tunnistas Kuurmaa, et see on tema jaoks väga mediatiivne ja kuigi ta ei saa sisust aru, peab koorikaaslastelt selle kohta küsima ja see on tema jaoks raske, siis see väga meeldib talle.

Lenna Kuurmaa saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Mattias Markus Kangur / ERR

Tööst ja äraelamisest rääkides märkis ta, et tööd on kohapeal tõesti vähe.

"Mina elan ikkagi muusikast ja mõneti koroonaaeg avas mõjuisiku ameti. Influencer'lusega olen ka tegelikult viimase kahe aasta jooksul, mis on aidanud mingitel hetkedel leiva lauale tuua."

Kuurmaa tunnistas, et on Setomaal elamise suurelt ette võtnud.

"Tagasitulek [linna] – ma ei näe praegu küll, et see oleks kuidagi loogiline. Kunagi ei tea ja ütlen, et olen väga avatud. Ma olen kiire kohaneja ja ei näe traagikat, kui peaks olema olukord meil kõigil, et äkitselt midagi muutub, sest me ei saa olla kindlad, et kõik on nii nagu praegu on. Aga ideaalses plaanis ei näe ma, et ma tagasi linna läheks."

Vanilla Ninja saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Mattias Markus Kangur / ERR

Saates olid külas ka Kuurmaa bändikaaslased hiljuti taas kokku tulnud Vanilla Ninjast -- Piret Järvis ja Kerli Kivilaan, kes asendab nüüd bändis oma õde Triinu Kivilaant.

Kerli tunnistas, et see oli tõeline pomm, kui ta õde Triinu Vanilla Ninjaga omal ajal liitus. Ta ise oli ka bändi suur austaja. "Vanilla Ninja oli täpselt minuealisele õige bänd, mida fännata. Ma mäletan, et see oli lihtsalt nii vinge uudis."

Vanilla Ninja saab suvel 20-aastaseks. Rääkides sellest, mis neid endiselt koos hoiab, tõdes Kuurmaa, et neil on lihtsalt koos olnud väga tore.

"Meil on jätkuvalt koos tore. Kerliga me küll alles hakkame toredasti koos olema, aga mis meid comeback'ini juhtis, oli mõte, et õudselt äge oleks tüdrukutega seda veel teha."

Järvis märkis, et omal ajal katkes nende koostöö David Brandesega just seetõttu, et nad tahtsid rohkem otsustusõigust oma muusika üle ja uuesti koostööd alustades oli see oluline tingimus, et neil see oleks.

"Täitsa alguses, kui me koostööd alustasime, siis ta oli ikka täitsa selline egoistlik. Ta väga ei lubanud kõrvalisi mõtteid juurde või ligi. Läks 20 aastat, saime tingimused selgeks räägitud ja saame uue hooga edasi minna."

Vanilla Ninja astub üle pika aja taas lavale 2. septembril Telliskivi kvartalis.