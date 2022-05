Kalush Orchestra avaldas muusikavideo oma Eurovisiooni võiduloole

"Stefania" muusikavideo on üles võetud Butšas, Irpinis, Borodjankas ja Hostomelis – kõik linnad, mis on Venemaa sissetungi järel Ukrainasse raskesti pommitada saanud.

Video lõpus on bändilt sõnum. "See video filmiti Butšas, Irpinis, Borodjankas ja Hostomelis, Kiievi lähedal asuvates linnades, mis on kannatanud Vene okupatsiooniga kaasnenud õuduste all. See on pühendatud vaprale Ukraina rahvale, oma lapsi kaitsvatele emadele, kõigile neile, kes andsid oma elu meie vabaduse eest. Iga mees, iga naine, iga süütu laps. Ukraina sõjal on mitu palet, kuid just meie ema nägu on see, mis hoiab meie südamed tuksumas ka kõige mustematel aegadel. Seiske koos Ukrainaga!"