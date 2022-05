Stefan: loodan, et Eesti on õnnelik, sest mina olen

Laupäeval lõppes Itaalias Torinos järjekordne Eurovisiooni lauluvõistlus, mille võitis Ukraina esindaja Kalush Orchestra looga "Stefania". Eestit esindanud Stefan looga "Hope" tuli 13. kohale. Kuigi Stefani lootused olid kõrgemad, tunnistas ta, et on õnnelik ja rahul ning loodab, et seda on kogu Eesti.

"Neil oli väga lõbus, tempokas ja väga hea lugu. Mul on hea meel, et nemad võitsid," rääkis Stefan saates "Hommik Anuga" tänavusest võiduloost.

See on kindlasti väga hea lugu, aga samas on tema sõnul keeruline vastata küsimusele, kas see on tänavuse võistluse parim lugu. "Lugusid oli palju ja kõik olid head omamoodi."

Võistluse viimase ehk 25. lavale minekust rääkides tunnistas ta, et tema jaoks oli see ühtaegu väga rahulik ja väga õnne täis hetk. "Ma nautisin seda, ma tundsin end laval hästi ja ma loodan, et Eesti on õnnelik, sest mina olen. Ma olen rahul."

Stefan tõdes, et tema lootus oli mõistagi võistlus võita. "Kui lähed juba Eurovisioonile, siis miks sa muidu lähed – tuleb kõik anda selleks, et oleks hea tulemus. Oluline on see, et tulime siia, nautisime, saime üksteisega sõbraks ja lähme eluga edasi ning naudime."

Ta kirjeldas ka, et tema tiimikaaslased olid märkinud, et tema esinemise ajal oli kogu saal kaasa elanud ja laulnud. "Kõik laulsid I hope, I hope ... See on äge."

Stefan rääkis ka, et tal oli väga huvitav vestlus Armeenia tiimiga, kes kutsusid teda kohe oma telekanalisse. "Nende poolt oli kuidagi hästi soe toetus. Kui ma tulin lavalt maha, siis nad tulid kohe minu juurde ja ütlesid, et "väga hästi laulsid, me hoiame pöialt"."

Eurovisioonilt võtab Stefan endaga kaasa uued sõbrad, kogemused ja ka paar kalorit pitsast ja pastast, mis ta Itaalias kohapeal söönud. "Mis ma oskan öelda – minu arust panime päris hästi," lisas Stefan kokkuvõttes.