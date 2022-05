"Tuvikestest" valmib animeeritud sari

1990. aastate komöödiasarjast "Tuvikesed" ("Married… with Children") valmib animeeritud uusversioon, mis toob taas kokku ka originaalsarja näitlejatetuumiku.

1987. aastal esimest korda eetris olnud komöödiasarja uusversiooni stsenarist ja loovjuht on animasarja "Perepea" ("Family Guy") tegevprodutsent Alex Carter. Sony Pictures Television, kellele kuulub ja kes levitab orginaalsarja, on telesarja animeeritud versiooni projektiga töötanud üle aasta ja lepingud orginaalsarja näitlejatetuumikuga – Katey Sagali, Ed O'Neilli, Christina Applegate'i ja David Faustinoga – on juba sõlminud, vahendab Deadline.

Kuigi pole veel selge, millisele platvormile "Tuvikeste" animeeritud uusversioon jõuab, on ühed loogilised variandid Fox, Hulu ja Peacock.

"Tuvikesed", mis oli eetris aastatel 1987–1997 ja kokku 11 hooaega, on telekanali Fox üks signatuursarju. See oli vastalustanud Foxi telekanali üks esimesi originaalstsenaariumiga telesarju ja aitas sel end kaardile tuua. Michael G. Moye' ja Ron Leavitti loodud sari jälgib ühe düsfunktsionaalse perekonna – pereisa, misogüünse kingamüüja Al Bundy, tema laisa naise Peggy (Sagal) ja nende laste Kelly (Applegate) ja Bud (Faustino) elu Chicagos.