Linnuvaatlejad kogunesid Eesti liigirikkaimat vaatlustorni selgitama

Kui eelmisel aastal märgati kõige rohkem linnuliike Puise vaatlusplatvormil Matsalu rahvuspargis, kus linnuhuvilised panid kirja 93 liiki linde, siis 11. korda toimuval tornide liigirikkuse võistlusel tulid Võrumaa linnuvaatlejad kokku varavalges, et kirja panna kõik nende märgatud linnuliigid.

"Praegu on ka öölaulikud jõudmas kohale, enne päikesetõusu tegi häält juba rukkirääk ja öösorri ootame ja võsaritsiklindu, Kogu päeva jooksul võib üllatajaid tulla, sest tegelikult on veel rändeaeg ja ülelendajaid on ja kuigi paljud linnud on asunud ka pesitsema," rääkis ornitoloog Margit Päkk.

"Kõrvu jäävad rästad pidevalt, minu arust nad ei olegi vakka jäänud - musträstas ja laulurästas siin. Aga ma oleksin tahtnud kangesti näha roohabekat, aga ei ole õnnestunud," rääkis linnuvaatleja Marko Puksing.

Võrumaal Paganamaa linnuvaatlustornis olid linnuvaatlejad laupäeva hommikul kolme ja poole tunni jooksul märganud 44 erinevat linnuliiki.

"Nägime kahte tutt-tihast, kes oma paaritustantsu tegid, see oli väga armas. Nemad jäävad kindlasti mulle pikaks ajaks meelde," ütles linnuvaatleja Jaan.