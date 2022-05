Charli XCX annab kontserdi metaversumis

Kontsert, mis algab Eesti aja järgi kell kaks öösel, on viienädalase virtuaalse sündmuse kulminatsioon, mis hõlmab minimänge ja muid digitaalseid väljakutseid. Mängijad saavad luua popstaaride avatare ja saata need Superstar Galaxysse, vahendab Pitchfork.

Ülesannete täitmine tõstab mängijad edetabelis kõrgemale, võitjad kutsutakse liituma Charli XCX-iga virtuaalsel laval. Tema avatar jagab osalejatele teekonnal näpunäiteid ja julgustavaid sõnumeid. Fännid saavad ka terve nädalavahetuse vaadata kontserdi kordust.

Projekt sünnib koostöös Samsungiga – Charli XCX on nüüd pressiteate kohaselt "Galaxy meeskonna saadik" ja mängijad navigeerivad ruumis virtuaalse Galaxy Z Flip3 abil. Charli XCX ütles, et partnerlus "annab [tema] kogukonnale juurdepääsu ja võimaluse kogeda [teda] viisil, mis parem pole olnud võimalik ja on äärmiselt põnev."