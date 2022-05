Mika avaldas Eurovisiooni finaali eel uue singli "Yo Yo"

Mika esitab lugu esimest korda laupäeval Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis, mida ta juhib koos Alessandro Cattelani ja Itaalia laulja Laura Pausiniga, vahendab NME.

"Ma tahtsin kirjutada loo, mis võiks sind üheaegselt panna nii nutma kui ka tantsima," selgitas ta.

"See on laul, mis paneb maailma kogu selle karmusest olenemata näima parema paigana. See on miski, mis on alati olemas, et sind lohutada. Kirjutasin selle teile kuulamiseks oma toas või klubis: koht pole oluline, loed sina ise."