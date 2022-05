Galerii: selgusid Kuldmuna 2022 võitjad

Tänavuse Kuldmuna teema "Loov Is In The Air!" ristas armastuse, loovuse ja armastuse loovuse vastu.

"Teema on sõna otseses mõttes õhust võetud, sest just õhus kohtuvad värskus, ideed, armastus, kirev loodus, linnud ja mis kõige olulisem – (kuld)munad," kirjeldas konkursi võitnud loovagentuur Tank.

Loovkonkursile esitati sel aastal 822 tööd, mille hulgas olid populaarseimad kategooriad bränding, suhtekorraldus ja üritusturundus.

"Hea meel on ka näha, et eelmisel aastal avatud uued digidisaini kategooriad on valdkonna poolt hästi vastu võetud, ning kahekohaline number töid esitati nii UX/UI kategooriasse ja keskkondade ülesesse disaini," rääkis Kuldmuna tegevjuht Anniken Haldna.

Noortele suunatud Pesamuna konkursil lahendasid 20 tiimi ülesannet, kuidas kõnetada ettevõtjaid, poliitikuid ja otsustajaid, et nad pakuks sõjapõgenikele võrdseid töötingimusi. Võidutööks valiti "Osavad näpud".

Disainižüriijuhi Kadri Ann Mikiveri sõnul tekitas kõige rohkem heas mõttes elevust pakendite kategooria.

"Tõime pakendid mitu korda uuesti lauale, vaatasime ja arutasime. Tekkis palju elevust ja arutelu, sest pildi pealt ei saa ju alati aru pakendi suurusest, kvaliteedist, materjalist, teostusest, trükist jne. Seetõttu läkski pakenditega rohkem aega, kuigi seal oli vähem töid kui brändingus," selgitas ta.

Üritusturunduse žürii juht Ken Matsalu tõdes, et ürituste valdkonda suunas mullu endiselt koroonaviirus. "Eks eelmisel aastal oli taaskord palju piiranguid ning üks trend oli kindlasti veebiüritused. Neid ju tavaajal eriti ei olnud, kuid nüüd ehk ongi need muutunud tavapärasteks," selgitas ta.

"Teisena tahaks välja tuua rahvusvaheliste ürituste osakaalu. Ühe nurga alt tuldi mujalt Eestisse oma üritusi tegema, teisalt tegid Eesti agentuurid välismaal üritusi."

Võidumune jagati üritusel reklaami, disaini, digitaalse reklaami, suhtekorralduse ja üritusturunduse kõige säravamatele tegudele ja tegijatele. Kokku kuulutati välja 47 Kuldmuna, 57 Hõbemuna, 60 Pronksmuna ja 7 erimuna võitjad.

Kuldmuna 2021 aasta reklaamiagentuuri tiitli sai teist aastat järjest Tabasco, aasta disainiagentuuriks kuulutati Bond, aasta digiagentuuriks Tank, suhtekorraldusagentuuriks Meta Advisory ja üritusturundusagentuuriks Jolos. Parima kliendi auhinna sai sel korral Telia ja Panus Eesti turundusse auhinna pälvis oma teenete eest PR-valdkonna edendamisse Meelis Kubits.