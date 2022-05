Euroopa meister bikiinifitnessis: bikiinifitness on täiusliku sportliku naise tervik

Eesti fitness- ja kulturismiinimesed on maailmatasemel ja on seda tegelikult alati olnud," märkis Euroopa meister bikiinifitnessis Agne Kiviselg.

"Seda on näidanud erinevad tiitlivõistlused Eestile lähemal ja kaugemal ning seda väärismetalli me Hispaaniast tõime ära eestlastega päris palju," tunnistas ta.

Kiviselg tõdes, et võistlustel on kategooriaid arvukalt tõesti nii meestele kui ka naistele. "Suures pildis saab tõmmata selle joone selle järgi, mida lihaselisem sa oled."

Bikiinifitness on Kiviselja sõnul tervik – täiusliku sportliku naise tervik. Bikiinifitnessist järgmine samm edasi on bodyfitness, kus ülakeha on tunduvalt rohkem arenenud ja kus liivakellafiguurist enam hinnatakse nn ülakeha kolmnurka.

Heal ja väga heal vahet tegemise kohta märkis Kiviselg, et kõigi alade puhul peab sportlasel olema see miski. "Kohtunike pilk peab sportlasele jääma."