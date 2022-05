Eurolaulja Malik Harris: lugude kirjutamine algab mõtete paberile panemisest

"Minu jaoks on mõtete paberile kirja panemine see, kust kõik algab. Ainuüksi sellel on suur mõju. Niipea kui kirjutada mõtted välja, muutuvad need füüsiliseks ilminguks ja palju reaalsemaks," tutvustas Harris, kuidas ta lugude kirjutamist tavaliselt alustab.

"Teine samm minu laulukirjutamise protsessis muudab need mõtted ja tunded meloodiateks, mis midagi esile kutsuvad ning mis omakorda tekitab tungi jagada neid mõtteid ja tundeid teistegagi," rääkis laulja.

"Nendest mõtetest laval rääkides tekib mul grupiseansi tunne, kus kõik jagavad oma lugusid. See on justkui muusikateraapia!" teatas Harris.

Harris nentis, et Detroiti muusika skene, eriti sealne räppmuusika, on olnud tema suurimaks inspiratsiooniks ka ise muusikat luua.