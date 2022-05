Post Malone'il ilmus uus singel "Cooped up"

"Cooped Up" on teine singel, mille Post Malone oma peagi ilmuvalt albumilt jaganud on. "Twelve Carat Toothache'i" esisingel "One Right Now" ilmus juba pea pool aastat tagasi ning on tehtud koostöös The Weekndiga.

Hiljuti andis Post Malone Instagram live'i vahendusel põgusa ülevaate ka teistest albumil leiduvatest uutest lugudest ning nendel teevad kaasa sellised artistid nagu: Kid Laroi, Doja Cat ja Robin Pecknold.

Intervjuus, mille Post Malone andis Billboardile, kirjeldas ta enda uut albumit kui "peegeldust parematest ja halvematest päevadest, korrapäratusest ning bipolaarsusest, mis tuleb kaasa peavoolumuusika artistiks olemisega".

Tuleval nädalavahetusel astub Post Malone esimest korda üles Saturday Night Live saates, mida sel korral juhib Selena Gomez.

Kuula Post Malone'i uut singlit "Cooped up" siit:

"Twelve Carat Toothache" ilmub 3. juunil.