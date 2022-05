Galerii: "Rakett 69" 12. hooaja võitis Mattias Timm Rast

"Rakett 69" finaalis sai näha kaht ladusalt töötavat Rube Goldbergi ahelreaktsioonimasinat. Võidu tõi Mattias Timm Rastile masin, mida lahutas etteantud 96 sekundist 2,4 sekundit. Teise koha teenis auga välja Grete Paat, kelle masin töötas 8,6-sekundilise täpsusega. "Hea võistlus oli, mõlemad saime lõpuni!" rõõmustas seekordne võitja.

12. hooaja võitja Mattias Timm Rast õpib Hugo Treffneri gümnaasiumi 11. klassis ja huvitub korraga nii matemaatikast, füüsikast ja keemiast kui ka koorilaulust ning judost. Teadusvõistlusest võtab ta kaasa kogemuse õppimise olulisuse kohta: "Siin võistluses olen saanud kinnitust sellele, et pole vahet, mis koolis sa käid või kust sa tuled. Kõige tähtsam on, et sa ise tahaksid õppida."

Võitjale pani Eesti Teadusagentuur (ETAg) välja 10 000 euro suuruse teadusstipendiumi. Tüdrukute tehnoloogiakool Unicorn Squad premeeris parima tüdruku tiitli ja 5000-eurose preemiaga Grete Paati. Kohtunikud ja HK Unicorn Squad kuulutasid kõige silmapaistvamaks raketlaseks Leana Jete Korbi, kelle puhul tõid kohtunikud esile nii teadmisi kui ka südikat võistlejahinge.

2011. aastal ETV ekraanil alustanud "Rakett 69" valmib Eesti originaalformaadi põhjal ETAg-i ja Vesilinnu koostöös. Kõiki teadusvõistluse hooaegu saab järele vaadata veebikanalis Jupiter.