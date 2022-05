Otse kell 22: Eurovisiooni lauluvõistluse finaal

Eesti võistluslugu kõlab seekord finaalis kõige viimasena.

1. Tšehhi, We Are Domi looga "Lights Off"

2. Rumeenia, WRS looga "Llamame"

3. Portugal, Maro looga "Saudade, Saudade"

4. Soome, The Rasmus looga "Jezebel"

5. Šveits, Marius Bear looga "Boys Do Cry"

6. Prantsusmaa, Alvan & Ahez looga "Fulenn"

7. Norra, Subwoolfer looga "Give That Wolf A Banana"

8. Armeenia, Rosa Linn looga "Snap"

9. Itaalia, Mahmood & Blanco looga "Brividi"

10. Hispaania, Chanel looga "SloMo"

11. Holland, S10 looga "De Diepte"

12. Ukraina, Kalush Orchestra looga "Stefania"

13. Saksamaa, Malik Harris looga "Rockstars"

14. Leedu, Monika Liu looga "Sentimentai"

15. Azerbaidžaan, Nadir Rustamli looga "Fade To Black"

16. Belgia, Jeremie Makiese looga "Miss You"

17. Kreeka, Amanda Georgiadi Tenfjord looga "Die Together"

18. Island, Systur looga "Með Hækkandi Sól"

19. Moldova, Zdob şi Zdub & Advahov Brothers looga "Trenulețul"

20. Rootsi, Cornelia Jakobs looga "Hold Me Closer"

21. Austraalia, Sheldon Riley looga "Not The Same"

22. Suurbritannia, Sam Ryder looga "Space Man"

23. Poola, Ochman looga "River"

24. Serbia, Konstrakta looga "In Corpore Sano"

25. Eesti, Stefan looga "Hope"