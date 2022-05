Stefan pärast finaali pääsemist: kõige ägedam on neid hetki jagada

Stefan jagas "Terevisioonile" emotsioone ja mõtteid pärast Eurovisiooni finaali pääsemist ning teatas, et tema jaoks on kõige olulisem neid hetki teistega jagada ja tunda, et talle elatakse kaasa.

"Kõige ägedam on just neid hetki jagada, sest kui sa oled üksi / .../ siis see ei ole nii võimas kui siis, kui sul on inimesed ümberringi, kes nii väga sinusse uskusid ja elasid kaasa. See annab mulle väga palju juurde," kommenteeris Stefan.

"Ja mis veel oli äge - kui ma olin laval, siis ma nägin Eesti lippe!" teatas ta ning lisas, et ta küll ei teadnud, kas Eesti lippudega kuulajad olid eestlased või välismaalased, kuid see ei olnudki oluline. "Ma tundsin, et olen kodus."

"Kõik, kelle juurde ma läksin - kõik said finaali," jagas Stefan, et soovis enne esinemist edu osadele võistluskaaslastele. "Mul on hea meel, et meil on selline tore seltskond ja me saame koos finaali nautida," lisas ta. "See on ikkagi ühine tähistamine ja me tuleme siia mõttega, et näidata oma riiki heast küljest."

Esimene, kes Stefanile helistas pärast Eesti edasipääsu, oli ta isa. "Tegi kohe videokõne - näitas, et kõik elavad kaasa," rääkis ta.

"Ma arvan, et me tähistame," rääkis muusik, mis saab pärast pressikonverentsi. "Armas Eesti, me oleme finaalis!" lõpetas Stefan.