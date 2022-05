Uus ansambel Hellride avaldas singli "Illusioon"

Ansambli Must Hunt koosseisu kuuluvad kitarrist Brad Jurjens ja laulja Freddy Tomingas kutsusid uue laulu sündimiseks kampa endise Terminaatori trummari Eimel Kaljulaidi.

"Kuna mul oli juba mitu aastat üks hea bändinimi soojas, siis saigi maimuke nimeks Hellride," tutvustas Jurjens.

"Loo sõnade autor, nagu alati, on Liis Lass. Temaga ühel õhtul Messengeris lobisedes sai selgeks, et me ei peaks uut lugu lihtsalt mingi järjekordse uhhuu-projekti alt avaldama. Poisid olid kõik nõus," teatas ta.

Laulu mõtte kohta rääkis Tomingas, et "sageli otsime kedagi või midagi kauget ja püüdmatult arvates, et see on alati parem ning märkamata, et tegelikult on see keegi või miski hoopis meie kõrval."

"Illusioon" on salvestatud, miksitud ja viimistletud Brad Jurjensi poolt.