Laupäeval selgub teadusvõistluse "Rakett 69" võitja

"Rakett 69" 12. lennul alustas jaanuaris võistlemist 15 teadushuvilist noort. Sel laupäeval vaatajate ette jõudvas finaalis selgitavad omavahelises duellis võitja välja Grete Paat ja Mattias Timm Rast. Finaali kuulutab avatuks president Alar Karis.



Finaalis tuleb mõlemal osalejal ehitada Rube Goldbergi ahelreaktsioonimasin, mis peab koosnema 15 elemendist ning jõudma tulemuseni 96 sekundiga. Käiku lähevad kõikvõimalikud abivahendid ning lennukad ideed isemängivast klaverist suhkruraketini. "Rakett 69" võidab see osaleja, kelle masin töötab kõige täpsemini.



12. hooaja finalistid õpivad mõlemad Hugo Treffneri gümnaasiumis – roheliste meeskonda esindav Grete Paat on lõpetamas 12. klassi ja punast särki kandev Mattias Timm Rast 11. klassi. Mõlemad noored paistavad silma huviga reaalainete vastu, ent ka loomingulisusega. Grete huvid varieeruvad informaatikast tantsimiseni ja Mattias Timmi omad matemaatikast koorilauluni. Finaalis on neil abiks sel hooajal kaasa teinud noored ning juba kogenud mentorid.



Saadet juhib Aigar Vaigu ja finaalil hoiavad lisaks presidendile silma peal kohtunikud Riin Tamm, Heli Valtna, Taavi Kotka ja Kaja Pae. Lisaks parima tiitlile premeerib võitjat Eesti Teadusagentuur 10 000 euro suuruse teadusstipendiumiga. Tüdrukute tehnikakool Unicorn Squad on omakorda pannud välja rahalised auhinnad parimale tüdrukule ja silmapaistvaimale raketlasele. Saatesarja kolm parimat saavad õppima asuda Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Ülikooli vabalt valitud erialale. Samuti ootavad finaliste praktikakohad Eesti Energias.

"Rakett 69" finaal on ETV-s sel laupäeval, 14. mail algusega kell 19.15.