Stefan Torinost: inimesed astuvad mulle tänaval ligi ja soovivad edu

"See on enam, kui ma oskasin ette kujutada. See energia, mis siin on, see melu - see on väga suurepärane," ütles Stefan. "Siin on tegelikult üldse olnud väga mõnus."

"Eks neid keerulisi hetki oli küll, aga see pole oluline," vastas Stefan küsimusele, mis on osutunud Torninos keeruliseks. "Oluline on ikkagi see, et meil on siin suurepärased inimesed ja mina tunnen ennast hästi. Tunnen, et Itaalia on minu jaoks väga sobiv ja lugu on väga hea, emotsioonid on väga head, väga õiged," teatas ta.

"Hästi äge on see, et inimesed julgevad ja astuvad ligi ning soovivad mulle palju edu. Inimesed ikka tahavad, et ma pääseks finaali," rääkis Stefan, et kohalikud on tema vastu väga sõbralikud olnud ja huvi üles näidanud.

"Mul on hea meel Eestit esindada sellise looga nagu "Hope", sest "Hope" on tugeva sõnumiga ja meil on kõigil praegu lootust väga, et kõik läheb paremaks," teatas muusik.

"Ma lähen lavale nautima - nii et vaatame, kuidas läheb!" lausus Stefan lõpetuseks.

Stefan astub täna üles Eurovisioonil 12. esinejana.