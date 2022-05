Islandi muusik Daði Freyr: ma ei tahagi rohkem kuulsaks saada

"Elan hoopis teise elu kui enne Eurovisiooni," nõstus Freyr. "Tulin just eile tuurilt. Või tegelikult on see veel käimas. Üks kontsert tuleb veel Berliinis. Kokku oli 15 kontserti," ütles ta ja lisas, et enne Eurovisiooni oli tal võimalik esineda vaid Islandil.

Freyr rääkis, et ta sai kodumaal kuulsaks juba 2017. aastal, kui esimest korda poovis Eurovisiooni lauluvõistlusele pääseda ning teadis juba, kuidas tuntusega toime tulla. "Ma ei tahagi rohkem kuulsaks saada. Selline tase on täiesti sobiv," teatas ta.

"Hakkasin trummimängu õppima, kui olin vist kuuene," meenutas ta. "Mu isa on helirežissöör. Seega olen alati saanud salvestusaparatuuri kasutada."

"Eelistan kirjutada laule positiivsetest asjadest, sest tahan ka elus nendele keskenduda," teatas ta ning lisas, et teda inspireerib laule kirjutama tema perekond.