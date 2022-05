Ettevõtja Arno Kütt kullerrobotitest: praegu õpetame talle liikluseeskirju

Ettevõtte juhatuse esimees Arno Küti sõnul on kahe aasta jooksul kullerrobotiga toimunud Viljandi tänavatel null avariid.

"Ringvaates" heideti pilk peale maailma kergemaile robotkullerile, mis on ühtlasi ka kontaktivaba laadijaga. "Ta sõidab ise laadija lähedale ja siis hakkab laadima," tutvustas Kütt. "Praegu me õpetame talle liikluseeskirju ja kui tal need selged on, siis piisab ühest operaatorist, kes kontrollib umbes kümmet masinat korraga" lisas ta.

Robot nimega Clevon ei hakka niisama linnas ringi sõitma, vaid tööd tegema ning selle kasutusele võtmine oleneb ettevõtetest. "Meil on platvorm - sinna võid jäätisemüügipunkti peale panna või pitsaahju või paned sinna akupanga peale, mis käib öösel mööda linna ja laeb autosid elektriga," loetles Kütt võimalusi, kuidas robotkullerit tulevikus kasutada saaks.

Kullerifirma DPD on esimene, kes on valmis robotit proovima pakkide saatmiseks. "Miks mulle see konseptsioon väga meeldib, on see, et pealisehitised on vahetatavad ja suuremate kaupade, n-ö ühele-kahele kliendile saab kasutada seda kaubaruumina ja erakliendile saab kasutada seda iikuva pakiautomaadina," rääkis DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss.