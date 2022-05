Videod: Eurovisiooni teise poolfinaali võistluslood

Eurolaval astusid üles 18 riiki ning hindamiselt võtavad osa ka suurriigid Hispaania, Saksamaa ja Inglismaa.

12. mai poolfinaalis esinevad: Soome, Iisrael, Serbia, Aserbaidžaan, Gruusia, Malta, San Marino, Austraalia, Küpros, Iirimaa, Põhja-Makedoonia, Eesti, Rumeenia, Poola, Montenegro, Belgia, Rootsi ja Tšehhi.

1. Soome, The Rasmus looga "Jezebel"

2. Iisrael, Michael Ben David looga "I.M"

3. Serbia, Konstrakta looga "In Corpore Sano"

4. Aserbaidžaan, Nadir Rustamli looga "Fade To Black"

5. Gruusia, Circus Mircus looga "Lock Me In"

6. Malta, Emma Muscat looga "Am What I Am"

7. San Marino, Achille Lauro looga "Stripper"

8. Austraalia, Sheldon Riley looga "Not the Same"

9. Küpros - Andromache looga "Ela"

10. Iirimaa, Brooke Scullion looga "That's Rich"

11. Põhja-Makedoonia, Andrea "Circles"

12. Eesti, Stefan looga "Hope"

13. Rumeenia, WRS looga "Llamame"

14. Poola, Ochman looga "River"

15. Montenegro, Vladana looga "Breathe"

16. Belgia, Jeremie Makiese looga "Miss You"

17. Rootsi, Cornelia Jakobs looga "Hold Me Closer"

18. Tšehhi, We Are Domi looga "Lights Off"