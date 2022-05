Otse kell 22: Stefan astub võistlustulle Eurovisiooni teises poolfinaalis

Eesti võistluslugu "Hope" kõlab 12. lauluna. Kokku on võistlustules 18 pala, millest edasi finaali pääseb kümme.

1. Soome, The Rasmus "Jezebel"

2. Israel, Michael Ben David "I.M"

3. Serbia, Konstrakta "In Corpore Sano"

4. Aserbaidžaan, Nadir Rustamli "Fade To Black"

5. Georgia, Circus Mircus "Lock Me In"

6. Malta, Emma Muscat "I Am What I Am"

7. San Marino, Achille Lauro "Stripper"

8. Austraalia, Sheldon Riley "Not The Same"

9. Küpros, Andromache "Ela"

10. Iirimaa, Brooke "That's Rich"

11. Põhja-Makedoonia, Andrea "Circles"

12. Eesti, Stefan "Hope"

13. Rumeenia, WRS "Llamame"

14. Poola, Ochman "River"

15. Montenegro, Vladana "Breathe"

16. Belgia, Jeremie Makiese "Miss You"

17. Rootsi, Cornelia Jakobs "Hold Me Closer"

18. Tšehhi, We Are Domi "Lights Off"

Eurovisiooni finaal toimub laupäeval kell 22.