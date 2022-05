Tomi Rahula: olen üllatunud, kui Eesti finaali ei pääse

Neljapäeva õhtul astub Eesti esindaja Stefan Airapetjan üles Eurovisiooni teises poolfinaalis looga "Hope". Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula sõnul on nende seljatagune kindel ja ta usub, et lugu pääseb edasi ka finaali.

"Meeleolu on väga rahulik ja hea tunne," tõdes Tomi Vikerraadio "Huvitaja" saates teise poolfinaali eel.

Kolmapäeva õhtul salvestati peaproovis kogu kontsert, mis jääb tagalaks, kui mõne tehnilise viperuse tõttu peaks teise poolfinaali otseülekanne katkema. Lisaks hindavad kõikide riikide žüriid lugusid just peaproovi salvestuse põhjal. Tomi Rahula sõnul on kindel ja rahulik tunne just seetõttu, et peaproovis läks Stefanil väga hästi. "Ta oli nii vaba ja nautis seda, mida kõike seal laval tegi," iseloomustas Rahula Stefani etteastet.

Itaalia korraldusmeeskonna tehnilise plaani altmineku tõttu tuli ka Eestil oma lava-show ümber mängida, kuid Tomi sõnul läheb kõik kord-korralt järjest paremaks ning ta avaldas lootust, et neljapäeva õhtuks on kõik täpselt nii nagu peab ja viimane täpp I-le peale pandud.

"Seljatagune on kindel ja tugev, ma arvan, et meie laulu hinnatakse," tundis Rahula rõõmu, et Stefan on lauljana suurepärane ning samuti on ka kogu etteaste väga hästi välja mängitud nii publikule saalis kui ka telesaate jaoks.

Stefanil on tekkinud juba ka austajad, kes teda Torino vahel ära tunnevad ning mõned agaramad fännid on suisa hotelli ees teda oodanud, et lauljalt pilte ja autogramme saada.

Rahula usub, et Eestit esindav lugu "Hope" kõlab ka laupäeval Eurovisiooni finaalis. "Ma väga loodan seda. Kui seda nime ei hõigata, siis ma olen üllatunud. Usun, et laul on hea, tema laulmine on hea ja tema siirus ning telepilt - see kõik töötab ja eristub teistest. Veelkord, seljatagune tunne on tugev!"

Teises poolfinaalis tugevaimateks konkurentideks peab Rahula Soome ja Rootsi artiste.

Eurovisiooni teine poolfinaal algab neljapäeva õhtul kell 22 ning on jälgitav nii ETV kui ka eurovisioon.err.ee vahendusel.

Intervjuud Tomi Rahulaga saab kuulata saate teises pooltunnis.