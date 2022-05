Uus bänd Zava saab inspiratsiooni inspektor Morse'i tegelaskujust

"Ühe episoodi lõpus on inspireeriv hetk, kus inspektor Morse'i ülemus ütles talle, et mine koju, pane plaat mängima, sest muusika on turvaline koht, mida mitte keegi ei saa sinult ära võtta. Meie põhieesmärk on, et meie muusika jõuaks võimalikult paljudeni, kõnetaks inimesi ja aitaks luua selle turvalise paiga, kus kõigil on hea ja mõnus olla," ütles bändiliige Mihkel Mäekalle Vikerraadios Andres Oja saates.

Zava koosneb kuuest Otsa-kooli õpilasest: Natalja Zaugarova, Mihkel Mäekalle, Markus Nurmsaar, Mattias Tirmaste, Märten Lehto ja Aron Talu.

Noored lähtuvad bändi tehes sellest, et omavahel oleks inimestena hea klapp ja mugav olla. Kuna muusikalised maitsed on pigem erinevad, mõningate sarnaste elementidega, loob see nende sõnul huvitava ja mitmekülgse tulemuse.

Bändi debüütsingel "Maybe" ilmus 6. mail ning noored olid tagasisidest üllatunud. "Kõigepealt tuli tagasiside muidugi tuttavatelt, aga üllatavalt palju on sotsiaalmeedia kaudu tulnud ka neilt, keda me ei tunne," ütles Mäekalle.



Natalja Zaugarova sõnul on neil valmis viis lugu ning 19. mail toimub kontsert, mis on ühtlasi ka kooli lõpueksam, publik on oodatud kell 18 kultuurikeskusesse Kaja.

38. Uno Naissoo loomingu- ja interpretatsiooni konkursil aprillis sai bänd parima bändi eripreemia.

Intervjuud saab järelkuulata saatest "Andres Oja" alates 19. minutist.