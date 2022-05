Púr Múdd ja Grete Paia avaldasid uusversiooni Smilersi loost "Ainult unustamiseks".

"Ma üldiselt olen skeptiline uusversioonide ja remikside osas, aga Púr Múdd'i "Ainult unustamiseks" toimib väga hästi," märkis Hendrik-Sal Saller. "Täiesti ootamatu on tõsiasi, et loo ilmumisest saab järgmisel aastal 20 aastat – metsik! Ülilahe on mõelda, et oled kunagi midagi teinud ja siis see elab täiesti iseseisvalt oma elu edasi."

Púr Múddi liige Oliver Rõõmus oli 10-aastane, kui Smilersi "Ainult unustamiseks" ilmus ning see olevat olnud aeg, mil ta avastas enda jaoks trummimängu. "Smilersi lugude peale trumme harjutada oli väga mõnus ning muidugi selle loo sündisoolo on veel ligi 20 aastat hiljemgi super catchy," sõnas ta.

"Minu jaoks on see lugu üks kõvemaid hitte kogu Eesti muusika ajaloos. Tegemist on lauluga, millega mina n-ö suureks kasvasin ja mille saatel sai Saaremaa suveüritustel ikka korralikult rokitud," tunnistas Paia.

"Väga imponeerib mulle ka uusversioon, mille Púr Múddi poisid on teinud, ning mis seal salata, olin väga meelitatud, kui nad pakkusid mulle võimalust sellele laulule ka enda hääl anda," lisas ta.

Púr Múdd'i teine liige Joonatan Siiman tunnistas, et tema jaoks on tegemist lemmiku eesti keelse loogaja oli suur au ja rõõm teha sellest veidi uuem versioon ning lisada sinna ka enda käekirja.