Lauri Ylönen Rasmuse euroloost: kutsume seda "positiivseks kurbuseks"

Eurovisiooni kuulsaim osaline on tänavu Soome bänd Rasmus looga "Jezabel". Bändi solist Lauri Ylönen rääkis, et nimetavad ise oma võistlusloos kokku saavat kombinatsiooni "positiivseks kurbuseks".

1994. aastal Helsingis moodustatud The Rasmus saavutas rahvusvahelise kuulsuse aastal 2003 oma viienda stuudioalbumiga, mida müüdi üle kahe miljoni ja mis viis nad 26 riigi edetabeli tipp-10 hulka.

Nende üks suurimaid hitte "In the Shadows" on olnud aga number üks üle kogu Euroopa ja ületas hiljuti Spotifys 100 miljoni striimi piiri. "Me oleme teinud seda, mida armastame teha. See aitab meid siiamaani innustada ja hoiab rattaid pöörlemas."

Eelmisel suvel otsustas Ylönen, et peab nüüd minema Eurovisioonile. "Hakkasin kirjutama pala, millest pidi saama maailma parim laul." Stiili mõttes on nende eurolugu "Jezabel" väga Rasmuse-tüüpi lugu, sõnas ta.

"Me tahtsimegi teha sellise loo, kus oleks kuulda meie hinge. Meie muusikas kohtuvad omavahel lootus ja positiivsus, aga samas on see ka pisut kurb ja melanhoolne. Kombinatsioon, mida kutsume "positiivseks kurbuseks". See on nagu meie saladus," selgitas Ylönen.