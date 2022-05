Huntkoerte omanik: nad empaatilisemad kui tavalised koerad

"Ringvaates" olid külas Hehewuti ja Anakin ehk huntkoerad ning nende omanik Ireen Neiland. Neiland märkis, et tavalised koerad on huntkoerte kõrval väga lihtsakoelised, samas kui huntkoerad on keerulisemad, aga ka empaatilisemad.

Huntkoer on spetsiaalselt 1950. aastatel tollases Tšehhoslovakkias aretatud tõug ja oli algselt mõeldud piirivalvekoeraks piiririkkujate tabamiseks.

"Aga Tšehhoslovakkia lagunes, huntkoerad läksid erakätesse ja nüüd on nad töökoerad ja lemmikloomad. Nad on natuke sõjakad," rääkis Neiland.

Huntkoeras on hunti 30 protsenti. "Nad on palju sensitiivsemad, empaatilisemad. Nad märkavad väga väikeseid liigutusi. Selliseid suhtlusmomente, mida koerad ei märka. Koerad on minu arust nende kõrval väga lihtsakoelised. Kuidagi mustvalged ja selged," kirjeldas ta.

"Aga huntkoer on keeruline, samas on teda lihtne mõista, kui sa arvestad, et temas on hundiverd ja sa lepid sellega, et ta ulub, kaevab, tahab olla alati koos sinuga ja on üliaktiivne. Ta võib oma territooriumil olla ka agressiivne."

Võõrastega huntkoertele suhelda ei meeldi. "See on ka hundi omadus, et metsas ei ole sul võimalust võõraga suhelda. Kui võõras sulle läheneb, siis on tal ilmselt kuritahtlikud eesmärgid."