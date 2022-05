Ari-Matti Mustonen: pinge on minu jaoks motivatsioon

Püstijalakoomiku Ari-Matti Mustoneni sõnul on pinge, mis tekib esinedes, tegelikult positiivne ja annab talle motivatsiooni hästi tegutseda. Aastatega on koomikul lavanärvi vähemaks jäänud, kuid ta rõhutas, et isegi nädalapikkune paus võib selle tagasi tuua.

Ari-Matti rääkis "R2 Pulsis" tutvustuseks, et kui ta oli noorem, siis ta oli see poiss, kes kunagi kodutöid ära ei teinud ja õppida ei viitsinud, aga kui oli vaja klassi ette minna, siis ta suutis alati midagi välja mõelda.

"Ma olin batuudivalvur – valvasin batuuti, kui lapsed hüppasid. Ma olin baariabi, teenindaja, administraator," loetles Ari-Matti ette mõned tööd, mida ta tegi enne koomikuks saamist. "Töid, kus sa pead lihtsalt särama," iseloomustas ta.

Koomik teatas, et pinge all tegutsemine talle sobib. "Ma vaatan seda nagu motivatsioonina, et anname hea show inimestele," kommenteeris ta. "See närv on tegelikult väga hea – see tähendab, et sa hoolid."

Tema sõnul ei tulene pinge mitte sellest, kui palju inimesi teda kuulab, vaid kui tuttav on talle koht, kus ta etteaste teeb. Näiteks Vene Draamateatris tunneb ta end juba päris koduselt. "Kuna ma teen seal [show'd] juba 20ndat korda, siis see keskkond on mulle nii mugav," rääkis ta.

"Stand-up'is on live olek hästi tähtis," teatas Ari-matti ning lisas, et koomikuna töötamise puhul on miinuseks see, et vastupidi muusikutele, stuudio aega temal põhimõtteliselt polegi. "Kuigi sa saad kodus kirjutada, on sul vaja publiku ette saada kogu aeg," rääkis ta viidates sellele, et eelkõige tähtis on näha publiku reaktsiooni ja live'is harjutada.

Samas on koomiku sõnul etteasteid lihtne teha, sest produktsiooni väärtus on selle juures väga madal. "On vaja ühte tuld, et mind näeks ja ühte mic'i – let's go," iseloomustas ta oma töövarustust. "Open mic'e on meil meeletult palju."

Suur lavakogemus on enamasti küll Ari-Matti lavanärvi kummutanud, kuid ta tõdes, et kui teha pikem paus esinemistesse, siis tuleb see ikkagi tagasi. "Isegi kui ma teen nädal aega pausi, mis on väga harva, siis juba järgmine esmaspäev esimesed kaks minutit ma tunnen, et midagi on off," rääkis ta.

Ari-Mattil on käimas praegu neljas soolotuur. Koomik on Soomes juba ära tuuritanud ning nüüd on jäänud veel show'd Jõhvis, Paides, Viljandis, Kuressaares, Haapsalus, Tallinnas, Pärnus ja mujal. "Ma olen igal pool – kus sa oled, ma tulen sinuni," ütles ta lõpetuseks.