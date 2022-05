Taimetark: kottidega metsast taimi välja tassivaid inimesi on kole vaadata

"Tuleb lihtsalt leida endale koht, kuhu minna ja Eestis on seda hästi lihtne teha – Tallinna kesklinnast jõuad juba poole tunniga metsa, mis on muus maailmas ikkagi väga haruldane. Meil on selline ressurss käes," vastas Allikas küsimusele, mis võiks olla esimene samm tegemaks looduslikku toitu taimedest.

Allikas arutles "Vikerhommikus" ka karulauguhulluse üle. "Ta on üks esimesi, mis tärkab ja ta tõesti on ju väga toreda maitsega, väga vitamiinirikas," kommenteeris taimetark.

"Mingid taimed on, mis tõusevad nähtavale ja inimesed kasutavad neid rõõmuga. Nüüd ma näen ise ka, et teda kogutakse niimoodi, et on koos juurtega välja võetud," rääkis Allikas. "See, kui sa võtad enda jaoks natuke, teed oma pestokese, paned endale talvevarusse - see on ju väga tore, aga niimoodi mustade prügikottidega metsast välja tulevaid inimesi vaadata on kole," lisas ta.

Allikas: praegu on kõige mõnusam aastaaeg taimede korjamiseks

Allikas rääkis, et tema üks lemmiktaimi on hoopis raudrohi. "Temast tehakse teed, kui köha on või siis, kui selline talvine haiguste periood algab, aga tegelikult ta on suurepärane toidutaim. Tema hooaeg on väga pikk," selgitas Allikas ning lisas, et soojadel talvedel võib raudrohi tärgata juba veebruaris ning kesta koguni novembrini.

"Kõrvenõges on ka selline, mida võiks rohkem tarbida," lausus ta. "Teda tõesti leidub igal pool ja ta on pigem tüütu umbrohu kategoorias, aga ta on suurepärane toidutaim, väga väärtuslik ja teda ka leidub igal pool," ütles taimetark.

"Praegu on kõige mõnusam aeg," kommenteeris Allikas aastaaegu, millal on tema arust kõige parem taimede korjeaeg. "Lehed on pehmed ja õiekesed tulevad." Talvistest võimalustest pakkus Allikas välja, et okaspuudest on võimalik teed teha. "Näiteks kadakast, männist või kuusest," ütles ta. Teiseks näiteks tõi Allikas välja maitsesoola tegemise. "Purustada okkad ära soola ja suhkruga."

Maret Allikas on üks sel kevadel ilmunud raamatu "Metsapoole maitsed: taimed ja toit" autoritest.