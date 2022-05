Reumatoloog Karin Laas: kõige tugevama ravimi peal on umbes 100 last

"Liigesepõletikel ühte konkreetset põhjust ei ole. Seal on mitmeid komponente: geneetiline foon, keskkonnafaktorid, viirused, bakterid jne," tutvustas reumatoloog Karin Laas.

"Ohumärk on kindlasti see, kui ilma traumata läheb liiges turse," tutvustas Laas. "Kui ei ole teada mingit traumat, aga näiteks põlveliiges on paistes ja valus, siis tuleks kindlasti pöörduda arsti poole," lisas ta.

"Kui laps keeldub kõndimast, kes on juba sellises vanuses, et kõnnib... see on kindlasti ohumärk," teatas arst, millele tuleks tähelepanu pöörata. "Ega läks võib-olla ei oskagi näidata, kus valutab, aga kui mingi selline teistmoodi käitumine on, siis tuleks sellele tähelepanu pöörata," lausus Laas.

Laas tõdes ka, et viimase kahe aasta vältel on reumasse haigestumine olnud madalam kui neli-viis aastat tagasi, kuid see võib olla ka lihtsalt statistiline anomaalia.

"Laste reumatoloogidel on väga head võimalused raviks," rääkis Laas ning lisas, et koostöö lapsevanema ja arsti vahel on hästi oluline. Tema sõnul õnneks väga raskeid reumatoidartriite palju laste seas ei leidu. "Kõige tugevama ravimi peal on Eestis umbes 100 last. See näitab, et neid ikkagi jätkub ja laste reumatoloogidel on kõvasti tööd," teatas reumatoloog.

"See, kui on juba kirurgi vaja, tähendab, et haigus on väga kaua kestnud ja väga-väga raske olnud ehk siis liigesed on kahjustunud niimoodi, et neid on vaja kuidagi parandada, vahetada jne," selgitas Laas.

Reumatoloog soovitab lastel ja ka täiskasvanutel, kel reumaatiliste haigustega probleeme on, ikkagi võimalikult palju liikuda. "Igale ühele tema enda võimekuse järgi," täpsustas ta.